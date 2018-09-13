〈中部〉崙背八角亭大排便橋 今拆除重建

2018-09-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣崙背鄉八角亭大排第三制水閘門便橋於八二三水患時橋墩下陷，橋面龜裂，安全堪慮，已暫時封路；由於「山竹」颱風可能來襲，縣長李進勇昨天下午與多位縣議員前往會勘，決定今天早上進場拆橋，並以災後重建名義爭取中央五千六百八十五萬元經費重建。

與第三制水閘門共構 遭水患損毀掏空

縣議員李明哲表示，崙背八角亭大排第三制水閘門共構的附設便橋，水閘門目前已無取水功能，僅長約四十八公尺的便橋供民眾往來村落與濁水溪岸，但水閘門共構消能設施因八二三水患損毀掏空，導致橋墩下沉、橋面出現，目前已封閉橋樑禁止通行，替代橋樑遠在二．五公里外，因山竹颱風可能來襲，要求縣府提出因應之道。

恐颱風來襲沖垮 重創下游土堤阻排水

李進勇昨天與水利處長許宏博、縣議員李明哲、廖錦珠、廖秋萍、崙背鄉長李永茂等人到現場會勘，現場民眾表示，便橋岌岌可危，如不趕快拆除，恐便橋被大水沖垮，除可能造成下游土堤受創外，也可能防礙排水，希望能儘速拆除。

許宏博表示，危橋恐影響排水及地方安全，建議將已無功能的水閘門及便橋一併拆除，工期喚大約十八天，今天就會進場拆除危橋，並增加夜間施工，調度雙倍人力加速拆除。

爭取五千多萬重建經費 劉建國允助攻

許宏博表示，已報中央爭取災後重建經費五千多萬，立委劉建國早先已到過現場勘查，也表示會在中央協助爭取預算，新橋長度四十八公尺，高度與寬度與舊橋一樣。