〈中部〉花博垃圾恐爆量 中市環局：運他縣市去化

2018-09-13

市府估展期增2千多噸垃圾

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博十一月三日至明年四月廿四日展開，市議員張耀中質詢指出，花博期間估計將多出一萬七千公噸垃圾量，台中市三處焚化廠處理量已達上限，花博垃圾該如何處理？不過環保局預估花博展期約產生二千餘噸垃圾，局長白智榮表示，會落實源頭減量措施，減少免洗餐具，已協調其他縣市的焚化爐幫忙去化。

張耀中說，依據環保署統計數據，二○一六年每位國民每日製造餘留○．八公斤廢棄物；而台中市現有三處焚化廠，每日處理量共約二千二百公噸，台中市有二百八十萬人口，換算下來，每位市民平均每日製造○．八八公斤垃圾。

張耀中指出，副市長林依瑩曾表示，觀光客到台中約比平日多製造二至三倍的垃圾量，換句話說，花博如有一千萬參觀人次，一半是市民，另一半是外地遊客，五百萬人乘○．八八公斤加上五百萬人乘二．五公斤，相當於會多出約一萬七千公噸垃圾量，在焚化爐都已達到去化上限的情形下，這些廢棄物何去何從？

落實園區減用一次性物品

白智榮說，大型活動所產生的垃圾量，環保署數據為一日約十一公噸，整個花博展期估約產生二千餘噸垃圾量，已協調其他縣市的焚化爐幫忙去化；市府並將要求落實源頭減量，減少免洗餐具等一次性物品使用。

環保局補充表示，花博三大園區均設置垃圾集中暫置區，再由委外廠商轉運至外縣市，不會增加台中市焚化爐的負荷；另外，園區也設有圾垃分類桶，提供餐飲的區域將使用可重複清洗餐具，消費者若需一次性餐具，需自費購買，若自備環保餐具消費則享優惠，民眾也可選擇租借餐具，現場將設置餐具出租及回收站點。