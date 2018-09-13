〈中部〉彰化動保自治條例粗略 議會退回

2018-09-13

〔記者林良哲／彰化報導〕規範動物生命權的「彰化縣動物保護自治條例」草案昨天送縣議會審議，但多位議員都發現，該條例條文不但文字粗略且內容乏善可陳，甚至在擬定草案前，也未曾召開正式的公聽會，認為縣府根本是「應付了事」，要求將全案退回，連民進黨籍議員也看不下去，要求縣府立刻召開公聽會，重新研擬並增加條文規範。

議員要求召開公聽會

二○一三年的台灣紀錄片《十二夜》，拍攝流浪狗在動物收容所內終究難逃一死的情況，播出後令不少民眾為之動容，也促成立法院對「動物保護法」進行修法。而《十二夜》的地點，正是在「彰化員林流浪犬收容所」，在修法後，縣府制定「彰化縣動物保護自治條例」，但條例草案送到縣議會審議時，議員發現該條例只有十一則條文，除了立法理由、名詞解釋、主管機關外，只有流浪動物的捕捉、救援、疫苗注射、取締虐待動物、認領等規定。

僅11則條文 無收容項目

縣議員林世賢表示，條文中並無規範飼養人責任，更無針對流浪動物的收容、安置等項目；縣議員葉麗娟說，條文太過粗略，沒有很大的作用，而且制定前也沒有召開公聽會，聆聽各界意見，縣府草率提案審議，根本是「應付了事」。

縣議員賴清美指出，「零撲殺」是目前政策方向，但流浪動物的結紮要如何處理？尤其是結紮後的照料必須周全；縣議員白玉如說，必須設置「收容所」來收容流浪動物，但條文沒有規定。

縣議員劉惠娟說，流浪動物必須從源頭管理，尤其是繁殖場與寵物販賣店，縣府都要管理，但條文中並無相關規定；縣議員賴澤民指出，「彰化縣動物保護自治條例」之草案內容太過草率，也不夠周延，應該去了解其他縣市如何制度，做為彰化縣之參考依據。

縣長︰針對提議進行改善

針對縣議員的發言，縣長魏明谷表示，將會針對議員的意見進行改善，若是議員們認為有需要，也會敦請相關單位召開公聽會討論草案內容。