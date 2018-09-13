〈中部〉南投舊議會大樓 規劃蓋影城

2018-09-13

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣舊議會大樓在九二一地震毀損嚴重，議會搬遷至新大樓後即閒置，秀泰影城有意進駐重蓋影城大樓，南投縣長林明溱十二日表示，最近議會已同意拆除舊議會大樓，將採促進民間參與公共建設案方式，讓影城進駐，並已完成土地變更及先期規劃案招標，秀泰影城屆時若進駐，將能有效促進周邊商業發展，帶動南投市繁榮。

採促參方式辦理 議會同意拆除

位於南投縣政府斜對面的南投縣舊議會大樓，佔地六九七六平方公尺，在九二一地震毀損，多處漏水嚴重，議會搬遷新大樓後閒置多年，被視為蚊子館，縣府提出活化計畫，適逢秀泰影城有意進駐南投，相中該大樓做為重蓋影城基地，縣府計畫透過促進民間參與公共建設案方式辦理。

已完成土地變更及先期規劃案招標

林明溱表示，縣府除已將舊議會大樓土地從機關用地變更為旅遊服務專區外，鑑於舊大樓已不堪使用，經專案呈報議會已獲准拆除，讓該大樓變身影城又跨出一大步。

南投縣政府觀光處並已向財政部促參司爭取到兩百多萬元經費，最近完成先期規劃案招標，一旦先期規劃出爐，完成可行性評估後，即可與有意投資的秀泰影城等業者簽署備忘錄。

林明溱表示，秀泰影城是全國性連鎖影城，影城內除有電影院，還有餐飲等商店街，目前在台中市設置的影城，均能有效帶來人潮及商機，縣府正加緊促參案腳步，期盼秀泰影城能早日進駐南投，帶動地方繁榮。

林明溱也指出，另縣府旁的原資訊大樓，位於黃金地段，土地價值不菲，但因當初只花一億元興建，停車場及內部可利用空間均不足，相當可惜，縣府也計畫將該大樓從機關用地變更為商業區，重蓋綜合性商業大樓，部份規劃青年住宅，地盡其利。