〈南部〉《世界歷史都市聯盟》彩繪歷史 「大天后宮媽祖出巡」獲首獎

2018-09-12

〔記者劉婉君／台南報導〕南市赴土耳其爭取二○二○年「世界歷史都市聯盟（League of Historical Cities）」大會主辦權，在七個競逐的城市中，由俄羅斯喀山市（Kazan）脫穎而出。不過大會同時舉辦的國際兒童繪畫比賽「彩繪歷史」，南市的中小學生抱回三個獎項，其中，永康國中王姿婷所繪的「大天后宮媽祖出巡」作品，獲得大會首獎。

爭取大會主辦權鎩羽而歸

「世界歷史都市聯盟」一九九四年成立於日本京都，為世界各歷史城市對話連繫的重要平台，全球共有六十五國、一百一十五個會員城市，兩年召開一次大會，南市於二○一二年加入，代表團於五日出發赴土耳其參加大會。

市府表示，原本計畫由代理市長李孟諺在會中簡報，爭取下一屆的大會主辦權，讓更多國際城市看見台南、造訪台南，認識台南在文化資產保存上的努力與成果，提升台南的國際知名度，但因南市大雨釀災，李孟諺提早返國坐鎮，結果由俄羅斯喀山市（Kazan）取得下一屆大會主辦權。

8件作品參賽 3人獲獎

市府表示，今年大會共有廿三國、四十二個城市參加，討論「全球化對生活的影響」，為了促使歷史文化保存意識向下扎根，也以「彩繪歷史」為主題，舉辦國際兒童繪畫比賽。

南市共徵選八件作品參賽，其中，永康國中王姿婷、大山國小周萱旻及延平國中林字隆，分別以大天后宮媽祖出巡、孔廟及在地美食等題材創作，於近百件作品中脫穎而出，共抱回大會三個獎項。

國定古蹟祀典大天后宮為台灣最早的官建祀典媽祖廟，大天后宮「府城迓媽祖」鎮南媽出巡，為台南極具代表性的宗教盛會，今年六月舉辦為期兩天的遶境活動時，有超過六十間宮廟參與，也吸引許多民眾共襄盛舉，王姿婷的作品即以此盛典為題，拿下大會首獎。

文資處長林喬彬也在會中代表簽署《博薩宣言》，與其他與會城市共同承諾，會強化倡議修復及保存珍貴的歷史遺產，增進住民、遊客及造訪者對有形、無形遺產文化及歷史價值的覺察等。