〈南部〉4大青年參與式預算議題 徵求提案

2018-09-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府確定創新創業、就業媒合、社會福利、國際參與等四大青年參與式預算議題，即日起至九月廿日公開徵求提案，各議題將透過票選、選出前五高提案，提案人可獲超商電子票券做為獎勵。

提案者不需任何階級

青年事務委員會委員馬紹．昂艾表示，青年參與式預算是把高市資源直接投入民間，經過民主程序討論，再透過政府執行，提案者不需任何階級，任何天馬行空提議都可以，歡迎青年踴躍提案，讓高雄有更多屬於青年的想法與政策。

由高市研考會主導的參與式預算今年邁入第三屆，第一年屬實驗性質，導入高齡、婦女為主題的議題型計畫及以哈瑪星在地的社區型計畫，共九件提案；第二年推出蚵仔寮漁港、全國第一個漁村參與式規劃，及前鎮區區政建設公民參與式計畫等，共十六件提案。

創業、就業、社福、國際參與等

第三屆首次結合今年剛成立的青年事務委員會，嘗試推動青年參與式預算，先由高雄「Stand by Youth．青年參與式預算腦力激盪營」討論出創新創業、就業媒合、社會福利、國際參與等四大青年議題為主題。

昨進行青年參與式預算第二階段，即日起至九月廿日，對外徵求參與式預算提案，歡迎關心高雄的青年踴躍提案，讓參與式預算融入更多青年想法。

前五高提案可獲超商電子票券

相關訊息已公佈於高雄青年參與式預算活動網頁，後續將於九月廿二日至九月卅日進行網路票選，各議題票數前五高的提案，提案人可獲獎勵一千五百元超商電子票券（或其他等值券），入選提案人也可獲邀參加後續工作坊，進行提案內容整併及細緻化討論，讓提案更符合公益性、合法性及可行性。

相關活動說明及提案可參閱網址https://ppt.cc/f0bDdx，或FB搜尋高雄青年參與式預算。