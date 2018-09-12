〈南部〉蜂蜜送評鑑 父子同獲頭等獎

2018-09-12

〔記者陳賢義／台東報導〕台灣養蜂協會二○一八年「全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」成績出爐，參選蜂農須兩階段評鑑，包括抗生素和農藥檢測，以及感官品評，台東共有三位蜂農獲頭等獎，其中陳關世、陳重翰父子倆就包辦兩位；陳關世說，養蜂瑣事多，且如「遊牧民族」般跟著花期走，能夠受到消費者的青睞就是收穫。

老家住在屏東的陳關世，是在一九八○後隨父母搬遷到台東關山，近五十年的養蜂人生讓他感觸良多。他說，養蜂就是著花期跑，而且瑣事多，包括了解蜜蜂的生態、養殖地花粉夠不夠、箱子破了要修理，蜜蜂築巢還得準備木框，不勝枚舉，多次燃起棄養念頭，但這是一脈相傳的家族事業，只好咬牙賡續，獲得頭等獎固然高興，但現實面只要東西好、銷售佳，他就心滿意足了，而兒子陳重翰則是在退伍後加入，現於屏東專心培育。

國產龍眼蜂蜜品質評鑑必須通過兩階段，第一階段是以儀器檢測蜂蜜品質，必須符合CNS1305蜂蜜國家標準，通過十一種抗生素及三七三種農藥檢測，才能進入第二階段的「複評」；第二階段則是進行「色香味」感官品評，就色澤、香氣和風味，嚴選出「特等獎」和「頭等獎」。陳關世父子雙獲頭等獎，台東縣議會副議長陳宏宗恭賀，並強調花東地區環境和空氣品質都是全國之最，而蜂農猶如遊牧般的生活方式，不僅是希望提供蜜蜂採蜜時能有優質的環境，對消費者更是負責任的態度，盼民眾多多選購國產蜂蜜，用實際行動支持。