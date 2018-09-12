〈南部〉公勇路拆遷案 潘孟安：逐一溝通

2018-09-12

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天赴縣議會提出施政報告，議員蔣月惠針對公勇路拆遷時程提出質詢，潘孟安強調，縣府一定逐一溝通。

屏東縣政府今年七月執行公勇路拓寬計畫拆遷，引發不同意戶抗爭，蔣月惠前往聲援還咬傷女警，引發全國關注，拓寬計畫停擺。

強調不同意戶剩7戶非9戶

潘孟安昨天針對財政、交通、文化、長照、就業等提出施政報告，蔣月惠質詢表示，縣府多次宣示，在未取得公勇路不同意戶的同意前，絕對不會拆除，但縣長施政報告卻載明公勇路拓寬於今年底前完工通車，目前仍有九戶未同意，且進入行政訴訟，難道縣政府準備強拆。

蔣月惠：台鐵同意闢替代道路

潘孟安表示，每一個公共工程都有擬訂的計畫期程，但是「計畫趕不上變化」，目前不同意戶是七戶而非九戶，一切都有公開資訊，縣府目前還是要積極溝通，絕對不是「強拆」，這是國家的法定計畫，國家有國家的制度和法令規章。

蔣月惠追問，公勇路旁有一條施工道路，為何縣府不開闢替代道路？台鐵也同意開闢替代道路。

縣長：那是施工便道 別造成誤解

潘孟安說，「蔣議員妳很清楚，那是臨時的施工便道、不是替代道路，請妳不要造成外界誤解」，「蔣議員妳已經帶住戶來陳情N次了，土地是台鐵的，台鐵同意是妳講的」，縣府就是依照國家的法律制度，但最重要還是逐一溝通，這是處理原則。