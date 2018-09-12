〈南部〉台東大目釋迦 今進軍日本市場

2018-09-12

先運5噸 到東京、大阪試水溫

〔記者張存薇／台東報導〕釋迦是台東縣重要的「綠金」產業，台東地區農會拓展多元外銷市場，近日除進軍美國，今天也將首航日本，預計先運五噸大目釋迦到東京、大阪「試水溫」，台東地區農會總幹事李建通表示，希望成功打進消費力高、喜愛台灣水果的日本市場，為台東釋迦找到更多出路。

李建通指出，台東縣釋迦栽培面積約五千五百公頃，其中鳳梨釋迦面積約兩千八百公頃、年產量約兩萬公噸，穩定銷往中國市場，以去年為例，出口量約達一萬四千噸、產值十三億元；大目釋迦面積約兩千七百公頃，年產量約三萬五千公噸，因為較易軟熟、無法儲運，以台灣為主要市場，不過七、八月產期到隔年一、二月，往往因盛產而造成價格下滑，所以力推拓展海外市場，擴大銷售面。

看中日本市場大、消費能力強

李建通說，今天預計從台南出口約五公噸大目釋迦到日本試水溫，主要是看中日本市場大、消費能力強，日本消費者也對台灣水果品質有信心，也較喜歡甜的水果，且日本農產消費市場是出了名的嚴謹，無論是品質規格、包裝衛生、藥檢殘留等方面都有高規格要求，這次突破輸日瓶頸，希望能成功打進日本市場。

台東縣目前已海運運輸到美國約廿四公噸大目釋迦，預計九月中旬開始在超市展售，而銷往日本的部分則預計在賣場行銷，李建通表示，希望大目釋迦到明年初產期結束前，達到外銷三百噸的目標。