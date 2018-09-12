〈南部〉防颱洩洪 曾文水庫預留滯洪空間

2018-09-12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕上週才達到完工四十五年來最高滿水位的曾文水庫，因應「山竹」颱風可能來襲，水利署南區水資源局啟動預洩降作業，前晚起透過水力發電調節性放水，以確保安全的滯洪空間。

南水局副局長鄒漢貴表示，水庫滿水位，若不事先預洩降空出水位，集水區進流量無法留住，「來多少、放多少」，屆時下游一旦大雨，恐加重河川負擔，會讓沿岸居民飽受水患威脅，預留滯洪空間相當重要。

水力發電調節 水位降至227公尺

由於山竹颱風可能來襲，南水局評估後，前晚啟動預洩降作業，先進行每秒五十立方米的水力發電，若降雨明顯， 則調降水位至二二七公尺，可預留五千五百萬立方米滯洪空間。

鄒漢貴說，曾文水庫滿水位已提升至二三○公尺，今年汛期啟動操作，上週達標，但集水區降雨仍有進流量，因此三管齊下，先進行PRO（永久河道放水道）、防淤隧道、還有水力發電等放水，每秒合計一百五十立方米，直到雨勢暫歇。

目前則以每秒五十立方米進行調節性放水，逐步降低水位，未來將視實際降雨情形增減，滿足供水需求，也保護水庫，並顧及下游河岸居民的安全。

鄒漢貴指出，將等「山竹」颱風路徑更確定後，再根據氣象預報的降雨量，實際調控放水量，滿足明年農業灌溉及民生用水等需求。