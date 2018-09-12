〈南部〉滯洪池幫倒忙？工務局︰五甲公園是景觀池

2018-09-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市日前豪雨成災，近日卻出現「五甲公園滯洪池未發揮效用，反而幫倒忙」的耳語；工務局昨澄清說，五甲公園的景觀池，並非高雄十五個滯洪池之一，當時附近淹水是因漲潮，導致前鎮河水位過高。

五甲公園附近有些住戶指出，高雄市前一波豪大雨，市府宣稱十五個滯洪池共吸納兩百多萬噸水量，讓滯洪池周邊免於淹水，但八月二十八日附近一些地區還是淹水，質疑「滯洪池未發揮效用，還反而讓積水往外流」。

朝向滯洪池概念設計的公園

五甲公園占地四．七公頃，工務局於公園內設置一個景觀池，以蓄積公園內部因降雨造成的地表逕流水。但工務局強調，景觀池並不是高雄十五個滯洪池中的其中一個，本質上是朝向滯洪池概念設計的「公園」，園內的大草皮區，也以微滯洪概念設計，面積約占公園四分之一。

工務局強調，五甲公園的景觀池，有別於滯洪池肩負地區防洪治水的責任，但豪大雨來臨時，其實也有微滯洪功用，八月二十八日清晨，五甲三路至五福一路有積淹水情形，但五甲公園周邊的三誠路則無淹水。

另針對外界質疑「反而讓積水往外流」，工務局養工處表示，當時五甲公園內的水，並沒有溢流到外面道路或住宅區，已盡到微滯洪的功能。

養工處澄清說，八月二十八日下午，曾派員到現場觀察，發現景觀池已接近滿水位，但溢流孔還清楚可見，並未有滿過溢流孔，造成周邊道路淹水的情況。

附近淹水是因為漲潮

養工處表示，上波豪大雨期間，五甲三路至五福一路的積淹水，主因是當時漲潮，前鎮河水位高，導致地區排水無法順利排入前鎮河。