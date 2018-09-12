〈南部〉小琉球7月觀光人次 歷史新高

2018-09-12

七萬四千多人次 生態美景受青睞

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區七、八月暑假旺季的觀光人數出爐，有別縣內另一景點「墾丁」的觀光海嘯，該國家風景區整體人次雖然小幅下滑，但近年國內極夯的景點小琉球卻在七月來了七萬四千多人次遊客，創下歷年七月新高，在屏東觀光業大環境不佳中，因得天獨厚的生態美景逆勢突圍。

8月人數略減 仍是史上次高

據墾管處統計，墾丁八月不到卅七萬遊客，雖較七月稍多，但較去年同期少十一萬人下滑逾廿％，民宿出現退場、轉手潮。反觀小琉球，經鵬管處統計，小琉球較去年七月增加一萬四千多名遊客，增幅近廿五％，創下歷年七月最高紀錄，至於八月雖較去年同期下滑一萬三千多人剩五萬餘人次，減幅廿二％，但仍是僅次於去年八月的歷年次高，相較屏東觀光業大環境冷，當地仍有升溫趨勢。

島上最早經營民宿的小琉球南方休閒民宿業者曾毓文指出，小琉球以浮潛、戲水為主，早年農曆鬼月因民俗禁忌遊客減少，島上業者常只能納涼「打蚊子」，但今年鬼月未如去年閏六月避開暑假，且八月沒有颱風卻連日大雨，這樣都還較二○一六年成長，已算難能可貴，不過他也指出，島上計算四個風景區門票數只能作參考，因為「登島未入風景區的更多」。

鵬管處表示，小琉球在東港西南方，海象平順從東港出發不到廿分鐘船程就能抵達，除交通方便，島上觀光以海天一線美景、島上純樸人情及潮間帶導覽等自然環境為主，近年又因綠蠵龜群聚週邊海域，動物明星成最大吸客利器，就算七月已陰雨不斷，但仍出現爆炸人潮。

鵬管處調查島上環境承載量

官員指出，小琉球不受中國客減少有太大影響，但八月大雨阻斷航班多天也因此下滑，統計整個暑假仍微幅上漲，熱門的地方依舊受歡迎，官員強調，小琉球畢竟是離島，近年人潮爆增是否加速破壞環境、海域等也值得關注，現已著手研究調查島上的環境承載量。