〈台北都會〉姚︰拚民調「黃金交叉」 丁︰民心思變

2018-09-12

〔記者周彥妤、簡惠茹、郭安家／台北報導〕民進黨昨舉行台北市中正萬華區市長與議員聯合競選、配票記者會，民進黨台北市長參選人姚文智說，選戰陸、空戰都要齊頭並進，自己是「網路弱勢」，只好勤走馬路、市場及大街小巷，尋求支持，力拚民調在十月底「黃金交叉」，他有信心贏得勝選。

民進黨台北市黨部八月廿三日舉辦首場聯合競選、配票記者會，由大安文山區打頭陣，昨日中正萬華區接續登場，選區黨籍議員參選人包括三位爭取連任的周威佑、顏聖冠及劉耀仁、首次參選的吳沛憶。

市黨部主任委員陳正德表示，台北八日暴雨淹水，市長柯文哲卻說「還好、還可以承受」，但民進黨全體總動員，關心各區里災情，直接了解市民需求。他說，即使今年選舉比四年前艱困許多，大家還是團結一致，也看到姚文智民調一步步往上衝，漸露曙光，期待最後的「黃金交叉」，盼市長、議員選舉都能全面勝出。

姚文智說，相信市民都希望生活更好、城市更進步，任何階層、區域的問題，都會提出政策解決市民需要，藉以爭取支持。對於傳出黨內定下目標要在十月底拿下廿五％民調支持度，力拚「黃金交叉」，姚文智說，他對勝選很有信心，各種民調都會參考。

台大政治系退休教授、民調專家洪永泰日前指出，台北市長柯文哲支持度雖暫居第一，但年輕人投票率低，且都掛在網上，柯的網路影響力難以化為選票；此外，台北市總票數一五○萬票中，丁若策略正確絕對有機會上看七十萬票，只要民進黨參選人姚文智拿到十五萬到二十萬票，代表柯將在這次選舉失利。對此，國民黨台北市長參選人丁守中說， 在基層跑的時候，感受到民心思變，他信心滿滿，一步一腳印，雖然資源匱乏，但是大家對當前經濟環境、民進黨中央執政、柯文哲地方建設發展都有很大的不滿，有信心贏得最後勝利。

台北市長柯文哲昨下午於議會市政總質詢時表示，他將根據法定時間從十一月八日開始請假，不會提前請假。