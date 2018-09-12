〈台北都會〉華山分屍案零懲處 柯允重啟調查

2018-09-12

〔記者郭安家／台北報導〕華山大草原日前發生分屍案，昨天台北市議會市政總質詢，國民黨台北市議員應曉薇邀請死者高姓女子的父親旁聽，應曉薇質疑都更處事後卸責、內部考績會評定所有人皆無過失，根本官官相護；柯繼上週後昨第二度向家屬致歉，也允諾撤回都更處報告，重啟調查、檢討懲處案。

考評無過失 議員批官官相護

高父上週還至台北地檢署告台北市長柯文哲、都市更新處長方定安。應曉薇指出，華山大草原案發生後，都更處內部進行考績會，最後結果卻是所有人「不予懲處」，她追問考績委員會是哪些人在開？方定安回應，平常由副處長召集，委員則是遴選。應曉薇批都是自己人在評定，球員兼裁判，她曾向都更處索取整個過程相關資料，都更處竟回考績會屬於保密資訊。

應曉薇表示，監察院調查華山分屍案，但都更處卻引用「臨時建物建築管理辦法」，將命案發生的小木屋「野居草堂」解釋成攤棚、而非建築物，攤棚只需提前三天申請，而建築物則要廿天，她質疑都更處規避責任。

應曉薇公布影片，指野居草堂四月動工、五月中開班授課，依法華山大草原不得有營利行為，但該處可見賣酒招牌、廣告，台北市政府管理不當，為何還要撇清責任？雖然柯文哲上週曾說，有受害者出現，權管機關要道歉；但應曉薇再次要求柯向議場旁聽席的高父道歉。

柯文哲回應，他請副市長鄧家基針對懲處部分重啟調查，會將相關結果回覆監察院；他也對高父說，「對於管理不良所造成的遺憾，我們道歉」，且會發正式新聞稿（道歉），畢竟市府應該要有更好的管理。

華山大草原為司法院用地，台北市政府去年五月向司法院借用土地，用途為推動都市再生業務；之後藝文團體「野青眾」又依「台北市都市再生前進基地推動計劃補助要點」向市府申請補助後進駐華山大草原。「野青眾」於現場辦音樂活動，並允許藝術家提案搭建各式小木屋，未料，「野居草堂」發生分屍案。