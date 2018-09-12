〈台北都會〉〈2018北市長選舉政見系列三 交通篇〉內湖解塞 柯力絀 姚︰快慢分流 丁︰靠捷運

2018-09-12

加速環狀捷運 丁力推800元月票

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中過去曾痛斥，台北市長柯文哲上任四年遲遲無法解決內湖塞車問題，甚至說出內湖交通「沒救了」，非常不負責任。丁守中主張，唯有盡速完成捷運環狀線北環段、南環段及台北東側南北向捷運系統，藉由大規模的公共運輸才可疏通大量的上下班人潮，讓內湖、文山脫離塞車惡夢。

丁守中過去曾表示，柯文哲剛上任時放話要在九個月內解決內湖交通，後來又說內湖不是交通問題，是都市計畫問題、不要幻想內湖交通一下子會變好。丁說，柯文哲對於解決內湖交通的豪語早就破功。

丁守中也曾表示，柯文哲以當還債王為傲，是因大建設都不做。他舉例，過去黃大洲、陳水扁、馬英九及郝龍斌都逐步建構現在的台北捷運路網；反觀柯文哲時期，任內捷運一事無成，當時最需要前瞻計畫的台北市，柯文哲還反對。丁守中分析，內湖交通天天塞，文山區交通進出不便，都是因捷運環狀線沒進展，因此上任後他將盡速完成環狀線，讓內湖、文山脫離塞車惡夢。

而對於市府推動一二八○票價的捷運、公車月票，丁守中也說，月票一二八○元誘因不高，考量到雙北這麼多機車，車禍死亡人數也多，且都是年輕人，生命無價，若加上可省下的社會、環境汙染成本，大力補貼降低為月票八百元絕對可以做。