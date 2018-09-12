〈台北都會〉〈2018北市長選舉政見系列三 交通篇〉內湖解塞 柯力絀 姚︰快慢分流 丁︰靠捷運

2018-09-12

機車停車收費 柯拉升大眾運輸

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲任內交通政策多著重運具使用的「成本」面向，先藉由路邊汽車停車格全面收費等手段，提高私人運具使用成本，再搭配一二八○雙北交通定期票，降低大眾運具使用成本；但從內湖交通到全市塞車問題日益嚴重，公共運具使用也無大幅提升。下一步柯將鎖定機車族，擴大停車收費範圍，除現在已收費的商圈、景點外，未來逐步納入捷運站周邊等，最終將全面收費，目標是二○二二年大眾運量使用比率從現在的四十二．八％提升到七十％。

交通局專門委員黃惠如指出，柯文哲任內提出不少交通新政策，包括汽車路邊停車格全面收費，推出幹線公車、雙向轉乘優惠，規劃捷運東環段、三橫三縱自行車道、取消YouBike前三十分鐘免費，改納入轉乘優惠等。行人方面有鄰里交通改善計畫，最後是推出一二八○捷運定期票。

經過大砍重陽敬老金重挫民調的前車之鑑，柯定調一二八○定期票政策是「先給糖再賞鞭子」，為未來機車停車收費政策鋪路。北市交通局表示，目前台北市僅有西門、光華、公館等九大商圈周邊有實施機車格收費，未來將擴大範圍，納入觀光景點、捷運站周邊等，逐步讓民眾習慣，不可能一次就全面收費。不過原本可免費停放機車的立體（含地上、地下）停車場，已陸續取消免費優惠，預計年底前會全面收費。

交通局表示，柯市府針對內湖交通有短、中、長期計畫。短期為堤頂大道等瓶頸路口的改善、中期為成功橋拓寬、長期為興建捷運東環段。只是短、中期方案效果有限，東環段甚至還未經內政部審核，至少再等十年，因此如何致力推廣大眾運輸使用仍是柯市府的主力方針。

但在捷運運量成長趨緩，公車運量逐年下降的情況下，柯市府近年選擇大力拉拔公車，從推出十六線「類捷運」的幹線公車提升服務品質，逐步調整公車路網，到雙向轉乘票價半價、一二八○捷運定期票等，不過大眾運輸使用量提升仍僅一、二％，柯市府當前目標，是在二○二二年讓大眾運量使用比率達到七十％。