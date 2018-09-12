〈台北都會〉〈2018北市長選舉政見系列三 交通篇〉內湖解塞 柯力絀 姚︰快慢分流 丁︰靠捷運

2018-09-12

別再砸錢補貼 姚改走開拓效益

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市內湖交通壅塞難解，民進黨台北市長參選人姚文智主張「快慢分流、水陸並進」，曾宣示若當選，二○二○年要全盤解決；對於大眾運輸月票政策，他認為應捨棄「砸錢補貼」，改走「開拓效益」，主張悠遊卡結合電商回饋，搭上「智慧經濟」的高速列車，「只要夠“smart”，零元月票就有可能」。

對於雙北公共運輸定期票一二八○元，姚文智指出，上路後，北市每年補貼耗費達八十億元，與其走老路「砸錢補貼」，不如「開拓效益」。他認為，電商商機不容小覷，且悠遊卡發卡量已逾六千萬，若結合電子消費、票證功能，就能把所獲回饋點數抵銷交通支出。

針對內湖交通壅塞，姚文智提出「快慢分流、水陸並進」政策，短期上，可加開多線直達接駁公車，讓捷運劍潭站、行天宮站、松山站加入疏運，闢駛「中間不停站」的直達快速接駁公車，讓捷運族不必擠在文湖線，其中，塔悠路、撫遠街一帶架設跨河倍力橋，讓疏運的直達公車，避開壅塞的堤頂大道。

「快慢分流」則是匝道管理，短期尖峰路肩導流，中期調整環東快的匝道位置，讓往高速公路方向的快車與左轉進入內湖的慢車不必交織回堵。「水陸並行」則是善加使用基隆河藍色公路，提供水上運輸，如Water Bus、Water Taxi。

對於緩解市區塞車，姚文智競選辦公室發言人洪立齊說，硬體上，除加速捷運環狀線興建，並設法納入中央前瞻基礎建設，也要普設智慧候車亭，搭配轉運節點；軟體上，要整合跨運具交通資訊，打造快速便捷交通網絡。

洪也提到，改善北市交通環境，姚盼藉由城市綠化，結合「廢松機、建公園」計畫，在重要道路、學校週邊普設行人庇護島，讓安全成為新街道文化。此外，就私人運具而言，姚主張打造自行車友善環境，包括改善騎乘空間、於拖吊熱點優先設立專屬停車場及推動騎乘教育。