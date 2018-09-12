〈台北都會〉區間測速執法 明年擴及北宜公路

2018-09-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市金山區及萬里區的萬里隧道，短短一公里常有車輛超速肇事，近兩年共造成四人死亡，警察局實施「區間平均測速」科技執法，兩個多月來，時速超過七十公里的違規件數比今年四月減少九成，明年將推廣到有「死亡公路」之稱的北宜公路，盼降低事故發生率。

警察局長胡木源表示，「區間平均測速」是在某一路段設置攝影起點、終點，計算車輛通行的平均速率，萬里隧道今年五月起宣導「區間平均測速」，七月起均速超過七十公里優先取締，五月至七月僅發生一件事故，比今年一月至四月的七件已大幅下降。

萬里隧道7月上路 違規減9成

警方統計，萬里隧道今年四月通過的車輛數有十八萬餘輛，車速達七十公里以上有一萬九千多輛，佔整體比率十．五六％；七月通過的車輛數為廿二．九萬，車速超過七十公里者降至二五七七輛，佔整體比率一．一％，降幅高達九成。

新北市交通警察大隊交通執法組分隊長吳坤霖指出，北宜公路今年迄今已發生七件車禍，造成七人死亡，大多是機車行經彎道未減速或超速，自摔或撞擊對向車輛致死，已設置固定式與活動式雷達測速照相機取締超速，將比照萬里隧道實施「區間平均測速」，挑選事故率高的路段架設，預計明年初宣導、執法。