〈台北都會〉彎路拉直要3800萬 他花70萬解決

2018-09-12

卡在私地 道路80度急轉彎

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區興南路二段二六一巷口，因路中央有私地未徵收，使得行經車輛必須八十度急轉彎，不僅公車及砂石車等大型車易發生擦撞，機車騎士也常因天雨路滑「犁田」，徵地經費需三千八百多萬元，新到任的中和區公所工務課長陳亦揚到場勘查後，表示不用徵收土地，只需削平公有土地截彎取直，用不到七十萬元經費，就解決了地方沉痾。

事故頻傳 沒錢徵收難改善

當地的內定里長曾金禧最是開心，他指出，興南路二段是中和市區通往知名宗教勝地「烘爐地」的主要道路，平日及假日來往車輛頻繁，二六一巷口的分隔島土地突出部分，一直是他心中的痛，不僅影響到「烘爐地」往市區方向道路的直行順暢性，也經常發生擦撞分隔島及機車摔倒事故，他六年來多次向議員、區公所陳情卻難以解決。

中和區長柯慶忠說，他到任後獲知內定里辦公處的陳情案，但公所評估，路中央的畸零地為游氏祭祀公業所擁有，依土地現值，徵收經費需要三千八百多萬元，非區公所一時所能負擔。

新任工務課長勘查 設法解套

陳亦揚今年五月到任，他到現場勘查，認為可以採取局部修整，將分隔島約九十坪的土地中，移除公有土地約卅坪面積，即可以最少的工程經費，解決多年的交通沉痾，整個工期約一個月，九月底前就可以完工。

削減分隔島 馬路截彎取直

工務課於是將整塊土地中影響車道彎度的公用土地削去一部分，行經的汽、機車未來不必再八十度急轉彎，曾金禧和地方民眾都很開心，多年來的交通事故困擾一下子獲得解決，區公所也很開心，整個改善工程經費花不到七十萬元，大家對陳亦揚的用心與為民解決問題的彈性讚不絕口。