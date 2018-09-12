〈台北都會〉友柯議員猛轟吳音寧 林瑞圖憤而離席

2018-09-12

〔記者鍾泓良、郭安家、周彥妤／台北報導〕台北市議會財政建設委員會昨舉行第一果菜批發市場改建案專案報告，台北農產運銷公司總經理吳音寧也到場報告，友柯議員抓緊機會再批吳，國民黨議員陳重文指責北農截至今年八月，營業淨利較去年同期縮水一一二三萬餘元；民國黨議員徐世勳質疑，北農帛琉團十七人到僅兩萬人口地方推銷蔬果是為消化預算。但國民黨議員應曉薇、無黨籍議員林瑞圖對於一直離題很無奈，均表示兩人是來討論市場改建案，氣憤說根本開不下去，林更因此提前離席。

水果盛產價跌 北農虧損也挨批

面對議員質疑，吳音寧解釋，北農收入主要來自批發市場管理費，但今年水果盛產，平均每公斤價格下降七、八元，對於仰賴管理費的北農來說，即出現營收下降狀況，「我們也等於是看天吃飯」！至於帛琉團，吳音寧表示，會出訪是因過去帛琉議長有到北農參訪，這次約十七人成行，除北農出部分經費，也獲得農委會補助，總經費大約四十多萬元。

陳重文昨率先開罵，指吳應為北農虧損一千萬元及退休準備金的事，先跟議會道歉，財建委員會召集人、國民黨議員鍾小平也跟著說，要吳音寧跟北農董事長陳景峻先為失當作為道歉，但陳反問：「我們哪裡失當，我們道甚麼歉？」

徐世勳接著質疑，北農今天將赴帛琉進行蔬果推廣，但帛琉僅兩萬人口，加上觀光客才三萬人，帛琉有兩大超市，但每個超市跟台灣頂好差不多，而台灣一天銷售量可以抵過帛琉好多年需求，不知道北農公司參訪帛琉超市能不能撐兩小時？他也說，現在市議會審查預算、質詢期間，北農公司十七人到帛琉，有一些不妥。

北農公司主秘路全利昨於市政總質詢時回應，北農帛琉團有十七人，包括農業媒體、其他相關人士、業務經理、水果組長等；但聽到「其他相關人士」，市長柯文哲看著路全利以疑問口吻說：「其他相關人士？」路繼續回應，第三天行程屬於考察會展空間。柯文哲僅嘆一聲氣說，北農公司應該要謹慎一點。

姚文智︰不要消費吳音寧

姚文智昨受訪表示，各界認為吳音寧有什麼問題都可以檢驗，但她做得好的大家也要還她公道，到目前為止，很多栽贓、污衊她，最後都不攻自破，對於農產運銷的發展，要關切到市民生活、消費、健康，其他到議會備詢相關的事項有相關法制規定，「不要消費吳音寧」，也不要刻意把很多政治想像跟鬥爭拿到這邊口水交戰。