〈台北都會〉山竹颱風來襲 新北山區防大雨

2018-09-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前豪雨侵襲北台灣，造成北北基逾兩百處積水、淹水，新北市長朱立倫昨天在市政會議表示，週末的山竹颱風可能侵台，相關單位務必提高警覺，防颱視同作戰，務必做好準備。

估計週六影響最明顯

消防局長黃德清表示，山竹颱風昨天清晨位於新北市東南方約兩千五百公里的海面上，暴風圈半徑約二百公里，以時速二十三公里速度移動，因颱風受到太平洋高壓南側環流引導，未來行進路徑將朝西與西北西方向前進，接近台灣時可能達到強颱等級。

他指出，預測暴風圈將通過台東以南陸地，雖然新北市發布海上、陸上颱風警報機率較低，但仍可能在山區帶來大雨，週六對新北市的影響最明顯。

市長：各單位提高警覺

朱立倫表示，雖然山竹颱風對新北的影響較低，但仍要做好防颱應變，近日常有午後雷雨及暴雨發生，都可能造成低窪地區淹水，各單位務必提高警覺。

朱立倫說，日前到汐止勘災，因當地已做好防災準備，加上近年市府改善排洪措施，積水在二十五分鐘內就快速消退，這是防患未然的最佳示範，他要求有關單位檢討境內可能產生積淹水的地方，隨時改進。

關於登革熱防治，朱立倫也提醒各局處及公所切勿掉以輕心，針對任一案例都要追根究柢，釐清可能感染源並進行噴藥消毒作業，雖然目前疫情趨緩，防治工作仍要嚴陣以待。衛生局長林奇宏表示，連日豪大雨影響噴消的成效，將於放晴時再針對土城及永和等新案例疫區再次噴消，並提醒民眾落實雨後積水及孳生源的清除。