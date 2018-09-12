〈台北都會〉基隆新西街箱涵破 施作導溝截流

2018-09-12

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕基隆市日前大雨，本週末又有山竹颱風過境，市府昨天趁著放晴，針對近日受災處展開災後復原工作，包括箱涵破裂的安樂區新西街二○七巷，先施作分流措施應急；市長林右昌呼籲民眾提高警覺、加強防災工作。

三天淹五次 防颱先應急

八日、九日起的瞬間強降雨造成基隆市多處積水、淹水災情，新西街二○七巷三天淹了五次，住戶苦不堪言，經過清查，是因為上方箱涵破裂，導致排水系統無法發揮功效，水流匯集後沖到下方民宅，造成地基塌陷。

兩個月內設滯洪池解套

市府工務處長張元良表示，週末又有颱風來襲，這區塊的水路設法用臨時性導溝截流，避免水量大時造成民宅溢淹，長期方案預計兩個月內設置容積五米深的滯洪池，水流沖下來後分三階段消解，接到二○七巷的匯流井連接底下排水箱涵，銜接西定河。

市議會定期會將於十九日開議，進行市長施政報告、市政總檢討、審查一○八年度總預算案，議員們也提案要求市府針對近日豪大雨釀災成因、各區災情以及災後搶救、復舊工程與災害補助等，提出詳細說明。

雨災原因 議員要求說明

議長宋瑋莉、市議員張芳麗指出，中山一路的排水系統才剛設置完成，結果未曾淹水的中山一路二五三巷，反而在這次大雨成為災區；另外，孝二路示範道路才剛完工，同樣在這次大雨嚴重淹水，究竟是公共工程的品質有問題還是當初的規劃設計不當，都必須仔細查明並找出原因改善。

另外，國民黨基隆市長參選人謝立功昨天邀請前內政部長李鴻源分享治水經驗；李鴻源說，基隆淹水，天災雖是原因之一，但在淹水的過程中，林右昌有沒有把他該做的動作做出來，淹水後有沒有找到問題的解方才是重點，不能用天災二字就一筆帶過。

謝立功指出，這幾天和災民接觸，聽到最無奈的一句話就是「淹怕了！」新西街淹水，他前天下午去幫災民清理物品，災民抱怨三天淹了數次，竟說淹習慣了；他認為，負責任的政府不能讓人民把痛苦的事情當成習慣；李鴻源也說，即使是天災，市府也應該把民眾的災害降到最小地步，在這過程中，市府到底做了什麼？