〈北部〉《花蓮縣鄉鎮市長選舉─花蓮市選情分析》花蓮市長選舉 藍綠推年輕選將

2018-09-12

記者王錦義／專題報導

花蓮市下屆市長選舉共有三人登記參選，除了藍、綠二大黨分別推出魏嘉賢、張千駿參選，上演「青年對青年」選戰外，還有一名台商鄧姚文以無黨籍參選，形成三強鼎立局面。

國民黨提名的魏嘉賢積極爭取連任，四十歲的他出身政治世家，父親魏東河、母親林珉慧曾任縣議員，伯父是前花蓮市長魏木村，姊姊及二個弟弟均曾任花蓮市民代表，地方政壇實力雄厚，他也是國民黨在花蓮縣積極培養的明日之星，曾任三屆花蓮縣議員，二年前因前任市長田智宣在任內病逝，獲國民黨提名參加補選並順利當選。

魏嘉賢在兩年的任期中，接連舉辦太平洋縱谷馬拉松等大型運動賽事，並與草山扶輪社、花蓮醫院合作推動長期照服員訓練課程，共同打造銀髮族的樂活城市，今年還推出幼兒就讀幼稚園的補助，及花崗山游泳池改建親子戲沙遊樂場等政策，備受市民好評，連任之路廣被各界看好。

四十二歲的張千駿花蓮高中畢業、交通大學傳播研究所碩士，曾任奧美公關公司副總監、民進黨中央黨部政策會副研究員、立委鄭運鵬國會辦公室主任，參選訴求為「讓花蓮長得很花蓮」，不希望家鄉變成「山寨花蓮」。

張千駿認為城市只要有水就是加分，不論是海水還是河水，花蓮市得天獨厚，除了太平洋和美崙溪外，市中心還有紅毛溪（溝仔尾）這個河道，結果縣府竟蓋起來，他希望有機會來翻轉。

唯一的女性候選人鄧姚文，以無黨籍身分參選，花商畢業，十八年前到中國發展，擔任北京尊龍世紀科技公司董事長，主要從事兩岸旅遊、文化交流服務，三年前返鄉在花蓮市區經營餐飲業。

鄧姚文投入選戰主要是覺得花蓮這幾年都沒有進步，空有好山、好水、好風景卻未發揮潛力，深信只要擺脫藍綠兩黨的無作為，她當選花蓮市長後，未來將全力讓花蓮市走向國際觀光都市。