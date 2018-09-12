〈北部〉《宜蘭縣鄉鎮市長選舉─羅東鎮選情分析》羅東鎮長選舉 三個女人的戰爭

2018-09-12

記者林敬倫／專題報導

下屆羅東鎮長選舉是同為縣議員的吳秋齡、黃素琴及薛呈懿三個女人戰爭。國民黨吳秋齡因羅東鎮長、同黨縣長候選人林姿妙加持，佔較多優勢；民進黨黃素琴起步較晚，要翻轉除靠個人的好形象，還要凝聚綠營力量，無黨籍薛呈懿能否突破藍綠傳統組織戰，就成出線關鍵。

這屆羅東鎮長選舉藍綠對決，國民黨林姿妙以四千多票差距連任，擊敗民進黨林世奇；林姿妙靠著在羅東八年累積的氣勢，要角逐下屆縣長大位，勤走基層民調持續領先，連動拉抬同黨吳秋齡的聲勢，吳的民調也持續領先黃素琴與薛呈懿。

羅東選民結構被認為是綠大於藍，但這些年有些變化，黃素琴起步較慢，只能靠個人好形象勤走基層，力圖翻轉，加上薛呈懿的參選被認為是綠營分裂；黃素琴首要目標就是先鞏固好綠營基本盤，將選戰導引到藍綠對決，降低薛呈懿的衝擊險中求勝。

至於薛呈懿，一般看好能獲得年輕選票支持，優質的論述及經營新興自媒體宣傳，都是她的優勢，但她從冬山鄉跨區到羅東鎮選鎮長，缺乏在地優勢與組織經營，如何突破傳統組織戰，複製台北市長柯文哲成功經驗，對薛是一大挑戰。

另，農委會主委林聰賢當過八年羅東鎮長，七年宜蘭縣長，在羅東地區經營有成，勢必也會投入民進黨輔選工作；這場選戰，還充滿很多變數。