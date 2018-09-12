〈北部〉三星國中陽東霖 球探相中赴日培訓

2018-09-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星國中棒球隊是縣內硬式競技棒球勁旅，今年有七人加入高中棒球隊繼續打球；其中，身高將近一百九十公分的陽東霖能投能打，被球探相中，安排到日本高知高校就學接受培訓，希望日後成為新的台灣之光。

成軍24年 今年7人加入高中隊

「追尋棒球夢！」成軍二十四年的三星國中棒球隊，最佳成績是全國硬式棒球聯賽國中組第四名；每年應屆畢業球員，由學校轉介到推展棒球運動的高中職就讀，循序完成棒球夢。

三星國中最近三年畢業的棒球隊員，不乏升上棒球名校，包括台中西苑高中、新北穀保家商、桃園平鎮高中，今年有一人上西苑高中，五人集體進入苗栗育民工家棒球隊，陽東霖則赴日打球；阿美族的陽東霖身材高大、資質佳，被視為棒壇潛力股。

宜蘭縣唯一木棒組球隊中道中學棒球隊，今年停招一年，是否影響三星國中棒球隊員出路？校方表示，基於「分散風險」考量，這些年與各縣市棒球名校接洽，積極幫球員找出路，把衝擊降到最低。

宿舍啟用 社團捐助150萬改造

三星國中棒球隊員必須住校，原本住在校內體育館地下室，學校最近利用三間閒置教室打造專屬宿舍，光泉文教基金會、玉泉扶輪社等團體贊助一百五十萬元設計改造，設置四十個通舖式床位、會客室、球員閱讀區。

宜蘭縣議長陳文昌、三星鄉長黃錫墉、鄉代會主席陳文新等人，昨出席三星國中棒球隊員新宿舍捐贈啟用儀式；校長張煇志感謝贊助團體熱心相助，與會人士認為，三星國中及國小積極推展棒球運動，掀起一波波熱潮，棒球猶如是三星鄉的「鄉球」，黃錫墉期許球員們長大後更上層樓，盼有另一個王建民為國爭光。