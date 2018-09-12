〈北部〉新竹生活節 週末邀你慢步護城河

2018-09-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「新竹生活節」十五、十六日由「慢步護城河」接力登場，市長林智堅昨天邀請市民來體驗絹印DIY，還可將絹印麻布帶著走，週末沿著護城河畔，有文創市集及音樂表演和講座及熱舞、搖滾比賽等，歡迎民眾一起慢步護城河。

林智堅昨天也驗絹印DIY，將新竹生活節LOGO絹印到麻布袋上，他說，優質硬體建設及藝文活動，可讓城市幸福指數提升，市府在硬體建設上，從護城河畔、世界街到中央路這一條廊帶，將過去沒有水的環境，改造為親水公園，如今整條護城河，環境變得優雅，居民常來散步。

文創市集、音樂表演 活動滿檔

本週末在護城河畔，除有超過八十家的在地優質店家，更能欣賞精采的舞蹈、藝術表演，包括福爾摩沙馬戲團。參展攤位良馨事業謝杰良說，自己愛沖咖啡，太太則愛烘焙蛋糕及甜點，希望跟民眾分享單純的幸福。

文化局表示，慢步護城河活動十五日、十六日下午在護城河畔、東門城及二二八紀念公園舉行，有街頭藝術表演、文創市集、手作DIY體驗、生活講座、草地音樂、搖滾生活熱音及熱舞Battle比賽等內容，現場也有貨櫃屋、拍照牆等裝置提供民眾打卡、拍照。其中東門城表演舞台，還會邀請「小男孩樂團」擔任熱音比賽壓軸表演嘉賓，歡迎年輕朋友及市民來慢步護城河。