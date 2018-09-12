〈北部〉《桃園》動物保護教育園區 下月底啟用

2018-09-12

〔記者陳昀／桃園報導〕市府動物保護處斥資一億三五八○萬元改建位於新屋的動物保護教育園區，原訂七月完工但延宕，桃園市審計處報告直指進度落後。動保處長陳英豪表示，下個月底就能啟用，不僅園區收容數量大增，也多了遛狗運動區、噴霧消毒設備等；而位於桃園區的市區貓隻送養中心已進入籌設階段，近期就能營運。

陳英豪指出，改建工程因歷經七次流標，經檢討規劃設計後已順利發包，但拖了十個月才動工，開工後進度並無延宕，改建工程月底就會完成、申請使用執照，預估十月底啟用。

收容量可倍增至1150隻

陳英豪表示，改建案除了擴增收容空間外，也增設生命教育教室、遛狗運動區，以及Ｘ光、溫水噴霧消毒等設施，收容量可倍增到一一五○隻。

他說，動保園區目前每日都安排遛狗時間，但都是在產業道路牽遛，之後可在園區內的運動區，讓狗兒自由奔跑，若民眾有意認養，也可帶到此區互動、熟悉；目前現場安排十四名灑掃餵養人員、五名獸醫，正持續擴充人力，目標為再增加十名灑掃餵養人員、三名獸醫。

貓隻認養中心 近期營運

另方面，動保處委託桃園市推廣動物保護協會承辦的「市區貓隻認養中心」（桃園區林森路廿八號）已進入籌設階段，近期補完相關文件就能開始營運，陳英豪說，經過檢查確認健康狀況、植入晶片的成貓會送到市區貓隻認養中心，但市民仍可到動保園區認養。

陳英豪表示，今年起寵物登記不收手續費與規費，帶自家貓狗植入晶片也從一千三百元降價為三百元，全市的寵物登記站也增至一百五十處，並安排「三合一動物絕育專車」巡迴偏鄉，鼓勵飼主落實寵物登記。