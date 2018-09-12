〈北部〉《桃園》沼氣自燃 八德大安掩埋場悶燒4天

2018-09-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕第四件垃圾掩埋場火災！八德區大安垃圾掩埋場的大型家具暫置區，五日晚間因廢木板發酵產生沼氣自燃，市府環境保護局與消防局採用覆土窒息法，先將垃圾山推平成平坦地，將悶燒嚴重區域用土堆覆蓋降溫後再夯實壓平，但火勢整整悶燒四天，直到九日傍晚才撲滅，燃燒面積約一百平方公尺（卅坪），空氣瀰漫濃郁惡臭，周邊居民飽受臭味。這是從去年八月以來，第四件公有垃圾掩埋場發生的火警。

對於民眾反映大安垃圾掩埋場悶燒，造成空氣品質不佳，環保局環境稽查科長張書豪表示，五日當晚接獲民眾陳情後，隨即派員到場，並要求八德區清潔中隊加強管制，避免悶燒異味產生，維護環境空氣品質，五日後即未再接獲陳情有惡臭。

全市第4起垃圾掩埋場火災

市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，去年中福垃圾掩埋場發生火警，即要求工作人員應每小時巡視一次，隨時監控狀況。

8個掩埋場已有3個發生火警

四起公有垃圾掩埋場火災，包括去年八月中壢區中福垃圾掩埋場清晨發生大火，火勢延燒猛烈、濃煙竄天；不到一個月觀音區保障垃圾掩埋場也竄出火舌，不僅造成空氣污染，也導致垃圾無處存放，爆發垃圾危機；同處今年六月又失火，延燒約一個籃球場面積；事隔不到三個月，八德大安垃圾掩埋場也發生火警。

3件廢材蓄熱產生沼氣而自燃

羅文林說，全市八個使用中的垃圾掩埋場，除了觀音、龍潭及楊梅仍堆置家戶垃圾外，其餘八德、大溪、大園、中壢及桃園等五處，都只堆放打掃的樹枝枯葉、廢棄家具及廢彈簧床等，只有今年六月的火災是垃圾區失火，另三件都是廢木材因堆積蓄熱產生沼氣而自燃。

環局將加強消防及除臭設施

羅文林說，八德垃圾掩埋場實行「打包計畫」，一般廢棄物打包都以室內作業為主，打包完成即送往觀音暫置，作業區設有污水收集及除臭劑噴灑設施，轉運站也設有異味防制設施，本月中旬也將上網公告招標全場消防設施及增購除臭噴灑設施，而其他垃圾掩埋場都已設置完成。

環保局長沈志修另表示，位於觀音區採ＢＯＴ（公辦民營）方式興辦的生質能源中心已完成議約，即將於十月簽約，待完工營運後，每日可處理約八五○噸家戶垃圾、廚餘及一般事業廢棄物等，可有效解決桃園的垃圾壓力並分散垃圾處理風險。