〈北部〉玉里國小廢泳池活化 建親子戲沙池

2018-09-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於活動斷層上的玉里國小舊校區在二○○九年學校搬走後，轉為璞石公園使用，舊游泳池隨著玉小四年前新游泳池完工後也閒置荒廢，一下雨就積水，遭鎮民詬病「養蚊子」，為此鎮公所爭取到近千萬補助，舊游泳池要改成親子戲沙池，璞石公園相關設施也會更新。鎮長龔文俊說，預計今年十一月發包、明年三月可完工！

玉里國小搬走後，多數教室因安全理由都被拆除，只有保留穿堂及舊校門、西側教室則留做璞石藝術館，當時舊游泳池一度傳出會被拆掉，鎮民都希望游泳池繼續「擴大經營」，不過，遷校後的玉里國小很快就爭取到在新校址建游泳池的經費，至二○一四年新游泳池完工啟用，舊游泳池也跟著閒置荒廢，只要下雨，排水口阻塞的游泳池就會積水。住附近的鎮民陳小姐說，最近台中、新北、台南的登革熱疫情很嚴重，看到積水的游泳池會「怕怕的」！

鎮長龔文俊說，舊游泳池及更衣室的重新活化，因位於斷層帶上，容易有危險問題，因此鎮公所提出璞石公園熊館周邊暨舊游泳池改善計畫爭取經費，已核定九百八十萬元經費，游泳池將改造成為兒童戲沙池，不再髒亂積水，整個璞石公園也將增設無障礙空間、公園牆面藝術、生態池、兒童遊樂設施及長輩運動器材，預計本月底前完成設計，十一月發包動工，明年三月完工。

他說，璞石公園內二年前已由台灣黑熊保育協會成立「東部台灣黑熊館」，吸引遊客造訪，對面又有知名橋頭臭豆腐，整個區域已經是玉里的亮點，因此公園希望整體活化、與黑熊館做一連結。

另外，民國路與民安三街口「兒三」公園預定地，面積一千七百四十一平方公尺，原為縣有土地，被居民佔用種雜木，也將規劃為兒童運動公園，經費四百廿萬元，上月已由縣府完成土地撥用，已提報行政院東服中心納入第二期花蓮縣綜合發展計畫。