〈北部〉憂供過於求 民宿業者籲從嚴管理

2018-09-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府擬重新公告「偏遠地區」認定，讓宜蘭市以外的鄉鎮非都市土地能申設民宿。民宿業者認為，若符合法規，政府確實不能限制民宿申設；不過，宜蘭縣民宿爆量，部分業者削價競爭，若數量未做控管，恐讓現況「雪上加霜」。

民宿業者李函穎指出，台灣民宿經營以副業為主，若民眾住宅符合法規，政府無權限制申設民宿，但近年國旅不景氣，宜蘭民宿多，大型飯店林立，住宿市場競爭激烈，合法業者經營已面臨困境，加上客源被稀釋，很多業者削價競爭。

「管理比數量增加還要重要！」她直言，縣府若要公告偏遠地區認定，應針對民宿總量、品質去做控管，例如鼓勵業者申請觀光局的「好客民宿」認證，不僅能擦亮宜蘭旅遊招牌，也能避免遊客踩到地雷。

宜蘭縣民宿協會理事長李朝松舉例，民宿協會有二百多家會員，暑假平均住宿率約五成，有些會員甚至五成不到，經營面臨困境，民宿幾乎是「供過於求」，若重新公告偏遠地區認定，恐會讓民宿爆量，對現有業者跟整體旅遊環境不利，盼縣府從嚴管理，而非無限量開放。

不過，民宿業者林佳民高舉雙手贊成，他指出，有競爭才能帶來進步，但開放同時也要落實管理，若是農舍兼營民宿，就須維持農家應有樣態，才是宜蘭民宿轉型契機，而非每間都蓋得像「美式大別墅」。