〈北部〉民宿鬆綁 宜縣擬重新公告「偏遠地區」

2018-09-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為鼓勵遊客留宿宜蘭，擬鬆綁民宿申設規定，將宜蘭市以外的十一個鄉鎮非都市計畫土地，重新公告為「偏遠地區」，區內農舍可申請經營民宿。代理縣長陳金德指出，縣府會擬定退場機制，若民宿有「農地非農用」情形，可註銷證照，同時也會嚴加取締非法民宿及日租套房。

11鄉鎮可用「偏遠地區」名義申設民宿

依照中央「民宿管理辦法」，建物使用以住宅為限，但位於原住民族地區、休閒農場、休閒農業區、觀光地區、偏遠地區及離島，農舍可申設民宿；其中，「偏遠地區」由縣市政府認定。

宜蘭縣政府二○○七年十月曾公告，全縣除宜蘭市，其餘十一個鄉鎮非都市土地均劃為「偏遠地區」。偏遠地區公告打開農舍經營民宿「大門」，各式豪華民宿林立，縣府為回歸農地農用，二○一五年廢止該公告，不再核准以「偏遠地區」名義申設民宿。

陳金德：農地非農用即撤照、開罰

然而，宜蘭縣每年遊客逾九百萬人次、產值廿七億餘元，為鼓勵遊客留宿宜蘭意願，縣府擬重新公告「偏遠地區」。縣府工商旅遊處舉例，農舍申設民宿是依中央法規，縣府廢止偏遠地區公告，導致區內農舍不能申請民宿，但參照新北市林口、淡水等地，都被劃為「偏遠地區」，台南市也有廿三區被劃入。

陳金德說，重新公告偏遠地區，是要活絡農村經濟，但民宿申請並無退場機制，依「觀光發展條例」只有情節重大才能停業，條件相當嚴苛，為落實管理，縣府會擬定退場機制，農舍申設民宿須符合「農地農用」，若改變地貌或施作造景，縣府會嚴加取締，最重可註銷民宿證照。

至於公告是否等同「放寬」？陳金德表示，縣府擬訂申設辦法會比過去嚴苛，若農舍轉作民宿，但「農地非農用」就撤照，並依「區域計畫法」開罰，也會嚴加取締全縣非法民宿及日租套房，近期會召集相關單位釐清法規，若無矛盾或牴觸之處，就會提報縣務會議討論，通過就能公告實施。