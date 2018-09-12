〈北部〉《桃園》地景藝術節 3區地標作品亮相

2018-09-12

〔記者許倬勛／楊梅報導〕桃園地景藝術節十四日起至卅日在中壢老街溪、青塘園與楊梅富岡三地同時登場，五十件展覽作品已陸續佈展。市長鄭文燦昨到富岡老街三連埤旁欣賞藝術家許宗傑的作品「粼粼波光、翩翩白影」，他表示，地景藝術節以「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」為三大主軸，重新思考人與土地與環境的關係。

地景藝術節昨在富岡火車站旁舉行活動宣傳記者會。此次由四十二組藝術家透過鋼材、紅磚、土磚、漂流木等媒材，以地景與環境為舞台，創作五十件展品。中壢老街溪、青塘園與楊梅富岡三地地標作品，格外引人注目。

9米高白鷺鷥 融入田園地景

楊梅富岡區有兩件大作品，其中許宗傑以不鏽鋼圓管打造高達近九公尺的大型藝術裝置，取名「粼粼波光、翩翩白影」，外觀如白鷺鷥低頭在水田覓食的生動造型，且自然融入在田園地景之中，呼應富岡的埤塘特色，提醒人們珍惜自然的美好。

10米長的鋼雕飛機 聳立水面

另一作品，是鋼雕藝術家劉柏村的「水漾飛機」高達十公尺，以不鏽鋼媒材打造鏤空造形，坐落在富岡老街區民生埤塘旁，結合桃園的埤塘與機場兩大特色，巨大飛機聳立水面，機翼灑下的水簾與五光十色的燈光結合，彷彿飛機衝破水面、往上騰飛，展現氣勢。

市長鄭文燦昨參觀展品驚嘆藝術家的巧思，他說，藝術從來都不脫離人而存在，每件作品充滿對自然的反省與敬畏，希望地景藝術節愈辦愈好，發展成台灣特色。