〈中部〉黎明自辦市地重劃案 幼兒園敗訴

2018-09-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾傳出財團介入詐取抵費地等弊端的黎明自辦市地重劃案，重劃會控告不願參與重劃的黎明幼兒園，聲明拆除幼兒園，台中高分院昨下午更三審宣判，判決園長林金連敗訴，黎明幼兒園應拆除。

園長批司法偏向財團 誓言再上訴

重劃會委任律師陳志隆認同此判決，林金連則痛批司法已無公平正義，判決偏向財團，他誓言要再上訴，抗拆到底。

台中高分院主要判決理由有三，其一是此案三度被最高法院發還台中高分院，台中高分院認為重劃會獲得台中市政府的核定，地主等人沒有主張成立違法，也沒有表示訴請法院撤銷重劃會的會議決議，核准與否又是台中市政府的行政處分，法院只能認定台中市政府行政裁定的效力存在。

審判長指出，其二是黎明幼兒園該不該拆除，依據法律規定，如地上物（建築物）於土地分配後妨害施工，應予拆除，黎明幼兒園位於道路等公共設施預定地與住宅區，會影響施工與整地，法院據此判決應拆除；其三是黎明幼兒園為林金連等七人的父親遺產，除了林金連主張保留之外，林的兄弟姊妹都持相反意見，要求拆除。

這起民事官司引人矚目，主因是全台最大自辦市地重劃，卻又發生弊案，台中地檢署懷疑財團介入，並有虛增工程款、詐取抵費地等弊端；重劃會則控告黎明幼兒園等地主，要求拆除建物，纏訟近八年，各地反重劃自救會屢次聲援，更三審召開最後辯論庭時，更有廿多個團體聲援。此案一審由台中高分院判決地主勝訴，最高法院發回更審，台中高分院更二審改判重劃會勝訴，又被最高法院發回更審，昨由台中高分院更三審判決重劃會勝訴。