〈中部〉舊潭子行政區 打造社福、商業區塊

2018-09-12

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區公所及戶政事務所將於本月十七日搬遷至新建的潭子聯合辦公大樓，舊廳舍空間如何規劃利用，市長林佳龍昨到場會勘並聽取地方意見。因潭子區公所建築已有四十一年歷史，在地方建議下，林佳龍允諾朝拆除方向辦理，並透過變更都市計畫，將舊潭子行政區脫胎換骨，變更為兼具社福、商業及生活機能的區塊。

新建聯合辦公大樓 舊區公所將拆除

舊潭子行政區包括區公所、代表會（目前為幼兒園辦公室）、戶政事務所、調解委員會、潭子消防分隊、潭子分駐所、衛生所、長青樓（潭陽社區活動中心）及身心障礙綜合福利服務中心，面積共一公頃餘。

潭子區公所（包含調解委員會）及戶所搬遷後，過渡時期，潭子消防隊因空間不足，希望使用戶所空間；豐原分局希望調解委員會空間可供潭子交通隊使用，民政局則希望舊區公所由社會局承接做為關懷據點。但長青樓二樓目前即是做為社區老人活動中心，恐疊床架屋；市議員蕭隆澤表示，潭子區公所舊建築因九二一地震嚴重毀損，耐震不足，屬危險建物，加上已有四十一年歷史，超過使用年限，建議拆除。

搬遷初期 保留部分空間供民眾洽公

林佳龍允諾會朝拆除方向辦理，但潭子區公所搬遷初期，將先保留公所舊廳舍部分空間供民眾洽公使用，以利業務銜接；未來則將透過「變更潭子都市計畫（第五次通盤檢討）」，將舊潭子行政區脫胎換骨，變更為兼具社福、商業及生活機能的區塊。

未來串聯綠空鐵道 交通環境更便利

林佳龍表示，潭子區新建聯合辦公大樓啟用後，位在火車站前的舊廳舍，是非常珍貴難得的腹地，都市更新將以「公共運輸導向型開發」（ＴＯＤ）模式進行，目前已爭取到中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，未來將串聯綠空鐵道及自行車道，完成後可望為潭子居民帶來更便利的交通環境。

其中，占地約七百坪的潭心停車場，因建蔽率八十％，容積率更高達九百六十％，都發局長王俊傑建議應朝多功能立體停車場規劃使用，市府將把潭子消防隊及潭子分駐所納入規劃，朝與停車場結合方式重建。