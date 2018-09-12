〈中部〉布袋單車翁撞車亡 民催修災損路燈

2018-09-12

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕「八二三水災」已過半個月，嘉義縣布袋鎮岑海里中山路等處仍有二百零八盞路燈未亮，前晚疑因視線不良，一名騎腳踏車的老翁與貨車在中山路與新中街口相撞後傷重不治；鎮公所主任秘書蔡崇仁昨說，鎮庫拮据，今向縣府請求協助、挹注；縣府建設處長林永福表示，公所可申請災害準備金因應。

208盞損壞 縣府︰可申請災害準備金

嘉縣在八二三水災後，查報三百八十三盞路燈因跳電、線路故障、開關箱損壞、積水導致漏電短路、電源供應器故障等損壞，其中一百七十五盞已修復。

岑海里民翁億穎表示，該起事故路口的路燈在水災後遲未修復，「請政府幫幫忙，我們只想要有安全回家的路」；縣議員蔡瑋傑要求縣府及公所儘速修復，維護民眾安全。

林永福說，布袋鎮部分主要是積水導致路燈安定器等損壞，需採購零件修復，警方調查貨車駕駛並未飲酒，初步研判是未注意前方車況肇事，確切責任還待鑑定。

朴子警舍大樹壓頂 家屬憂颱風釀災

另，八十九歲綦姓退休警官住在朴子市中正路警察宿舍，宿舍內老樹在八二三水災時倒塌壓垮圍牆，另有兩、三棵大樹快壓到屋頂上，眼見山竹颱風可能來襲，家屬擔憂釀災，縣議員黃嫈珺昨要求縣警局儘快處理；縣警局後勤科長郭寶宗說，宿舍內有一棵列管老樹羅漢松，住戶可修剪其他樹木，已派員前往協助。