〈中部〉小黃公車擴大服務 新規劃10路線

2018-09-12

〔記者張菁雅／台中報導〕交通局去年推出兩線「小黃公車」，解決偏遠地區公共運輸需求，為市府一年省下六十八萬元的偏遠路線公車營運補貼款，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠十一日質詢時，建議增加路線、升級服務。交通局長王義川表示，已規劃十條新的小黃公車路線，希望明年上半年上路。

去年推出兩線 取代偏鄉公車

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠說，他們前年十一月在議會建議以計程車到偏鄉替代公車，方便民眾搭乘；隔年四月，全市第一條小黃公車就在豐原上路，現在兩條路線一年為市庫節省營運補貼支出六十八萬元，加上交通部也有補助，效益顯著，深受民眾青睞。

深受民眾青睞 議員促增路線

張玉嬿表示，小黃公車已有效改善偏遠地區公車空車趟次過多的問題，市府應儘早增加路線，例如太平山區就有很多老人，交通運輸不便；且小黃公車進入第二階段後，目標應該要「求好」，讓服務內容更升級。以高雄的「公車式小黃」為例，去年七月起有特定路線夜間服務，提供及戶性的運輸服務，台中也應該仿效。

新10路線 盼明年上半年上路

王義川表示，市府推出黃一路（豐原—豐原球場）與黃二路（東勢—埤頭里）兩條路線，將原有市區公車升級為以計程車提供服務，目前平均每班約一．五人搭乘；交通局將研議擴大服務範圍，規劃十條新的小黃公車路線，並爭取交通部公路總局補助，希望明年上半年上路。至於夜間服務，會再研議納入。

交通局規劃中的十條路線包括大甲南埔線、新社新五村線、豐原翁子線（一）、豐原翁子線（二）、台中工業區線、豐原朴子線、黃竹線、桐林線、舊正象鼻線及喀哩線。

固定發車時間 可前一天預約

小黃公車車身貼有路線圖，方便民眾辨認。另外，小黃公車有固定發車時間，由於計程車只能載三至四人，交通局建議乘客最好在乘車前一天預約，方便車隊安排車輛，如果預約人數多，會安排多輛計程車載客。

對於小黃公車將新增路線，民眾陳先生表示，這對老人家、行動不便者很方便，乘坐又舒適，應該推廣到各偏遠地區。