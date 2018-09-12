〈中部〉彰化重陽敬老金加碼 共發8億元

2018-09-12

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了實現彰化縣長魏明谷的「孝順三六九」的政見，縣府在今年重陽節增加敬老金發放，共有廿萬四千多位長者受惠，發放總金額八億一千二百二十三萬五千元，刷新高。

魏明谷兌現369競選承諾

彰化縣重陽敬老金原本每人只有一千元，彰化縣長魏明谷在競選時提出「孝順三六九」政策，也就是說六十五歲到七十九歲每人三千元、八十歲到八十九歲每人六千元、九十歲以上每人九千元。在二○一五年，魏明谷上任後加碼為二千元，今年再加碼兌現其「孝順三六九」競選承諾。

20萬4千多位長者受惠

今年重陽節增加敬老金發放，共有廿萬四千多位長者受惠，上週魏明谷親自把這筆重陽敬老金送到百歲人瑞的家裡，其他符合領取資格的長者，預計將從九月廿五日到十月十七日間，經由各公所及縣府人員在各鄉鎮市定點發放，當天無法領取者，縣府或公所將派員送達家中，希望由實質的過節禮金，讓長者歡喜過節。

社會處長黃淑娟表示，敬老金目前並無「排富條款」，只要設籍在彰化縣的長者都能領取，以一張一千元為基準現金發放，這是縣府對長者的尊敬之意，禮金非匯款入帳，目的希望長者收到「紅包」大吉又大利。

不少長者說，難得可以收到這麼大筆的禮金，感覺很開心，打算拿來「辦桌」吃一頓好料，與家人共享聚餐的幸福感。也有長者擬作為包給孫子上大學的開學紅包，彰化市八十五歲的黃姓阿嬤說，今年她可領到六千元敬老禮金，她有六個孫子，一人一千元，剛剛好。