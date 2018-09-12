〈中部〉大成商工9師遭解聘 質疑秋後算帳

2018-09-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林私立大成商工又爆爭議，九位教師昨天召開記者會，質疑學校遲遲不處理因偽造文書被判刑的兩位教師，甚至為報復他們召開教師評議委員會同意解聘兩人，強迫他們離職；對此大成商工校長賴信成強調，沒有針對性，主要是因應少子化學校招生減少，調整教師員額。

校長︰招生減少 調整員額

大成商工九位教師昨天在雲林縣教育產業工會理事長謝中憲、總幹事許逸軍陪同下召開記者會，手持「為什麼是這九位？」、「教育已無是非公理法律何在」等抗議看板，並高喊「還我工作權、停止針對迫害、揪出真凶手、派代新校長、接管董事會」。

抗議教師代表陳國南指出，教育部多次函文學校，應針對前副校長、人事室主任因偽造文書被判刑召開教評會，七月廿四日教評會表決通過解聘兩人，結果七月卅一日校方以公告及寄發存證信函通知他與其他八位教師辦理自動退休及離職。

陳國南表示，九位被迫離職教師有八人是教評委員，他們質疑校方此舉是秋後算帳，更扯的是，教評會通過解聘案校方竟自編理由行文教育部，指會議程序不符決議無效，還安排兩人擔任輔導教師，做錯事的人沒被解聘，卻拿他們九人開刀，公平正義何在？他呼籲教育部協助調查，必要時應派代校長、接管董事會，才能讓學校浴火重生。

對教師指控，賴信成指出，解聘教師沒有針對性，主要是因今年學校招生減少，調整教師員額，也期待少數人不要再掀風波，折損校譽，讓校園早日恢復平靜，正常運作。