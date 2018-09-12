〈中部〉雲林公誠非營利幼兒園 中低收戶免費

2018-09-12

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣第一所利用國小空間設置的非營利幼兒園—公誠非營利幼兒園昨天揭牌，由縣府無償提供土地，利用國小教室改建而成，設置符合幼兒發展需求的教保活動室，月收費三千五百元，中低收入戶免收費用，招生三班九十人，目前還有二十個名額。

國小首設 還有20名額

縣長李進勇表示，公誠非營利幼兒園是雲林縣第一所以國小閒置教室改建而成的非營利幼兒園，招收三歲以上學齡前幼兒，期盼小朋友能在優質學習環境快樂學習、平安長大。

公誠非營利幼兒園委託高雄市私立復華中學經營管理，復華中學設有復華幼兒園，擁有豐富幼兒園營運管理經驗，以「愛心、耐心、關懷、責任」為設園宗旨，復華中學希望藉由辦理公誠非營利幼兒園，在雲林的土地上實踐理想。

雲縣府教育處表示，少子化後，許多國小因減班出現閒置空間，為活化資源，針對部分沒有附設幼兒園卻有多餘空間的國小，將輔導設置非營利幼兒園，委託幼兒及教保相關的公益法人經營，政府補助四十％學費，家長只要負擔六十％費用，以平價收費營運，學費介於公幼與私幼之間，如公誠非營利幼兒園月費僅需三千五百元。

教育處表示，為滿足家長托育需求，縣府將逐年增加非營利幼兒園，計畫在保長、安定、中正、橋頭、石榴及虎尾等六所國小新設非營利幼兒園，提供十五班四百卅六個就學名額。