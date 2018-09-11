〈南部〉防大學新鮮人機車事故 警入校宣導

2018-09-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕各大專院校昨日起陸續開學，大學新鮮人剛領取駕照，許多學生以機車代步，但是新手駕駛經驗不足，交通大隊發現高市今年一至八月A1類（二十四小時內死亡案件）車禍七十四件、七十五人死亡，機車為肇事主因的有卅四件，佔四十五％，騎乘機車死亡人數有五十五人，佔死亡人數七十三．三％，警方加強宣導外，並派人巡邏各大專院校的主要聯外道路。

交通大隊統計數據分析，還發現車禍機車騎士死亡人數中，十八至廿四歲騎乘機車有十二人死亡，佔騎乘機車死亡人數廿一．八％，這個數據連員警都覺不捨，加強對大學新鮮人的宣導，也分析出可能車禍原因。

警方分析，除了對學區周邊交通環境陌生外，對於安全駕駛的觀念亦較缺乏，用路時容易疏忽發生交通事故。為了讓大學新鮮人瞭解騎車可能面臨哪些風險，如何預防才可避免車禍事故的發生，即日起各分局已主動與各大專院校協調聯繫，由分局長、副分局長、交通組長或資深專業交通幹部前往加強宣導。

交通大隊向領到駕照大學新鮮人呼籲，可多利用高雄市政府警察局交通警察大隊全球資訊網頁交通執法斑點圖及交通事故斑點圖系統查詢，瞭解高雄市目前交通執法熱點及易肇事路段，確實遵守交通規則，謹慎用路，以免違規受罰，或發生交通意外事故。