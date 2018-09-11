〈南部〉高雄菜價漲4成 九層塔每公近200元

2018-09-11

漲到41.5元 創今年新高

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市菜價受八月下旬連續豪雨影響，從每公斤二十九．六元上漲至四十一．五元，平均菜價上漲四成，創下今年以來新高，以九層塔漲達四倍最多，每公斤價格逼近二百元。

估月底或10月初回穩

市府農業局表示，全國蔬菜產地受豪雨影響，高雄菜價與台北、西螺同步波動，且過去夏季菜價本來就略高，這些年平均菜價落在每公斤二十至四十元區間，預估九月底至十月初回穩。

依據農委會農產批發交易行情資料，高市菜價從八月二十二日開始上漲，均價從每公斤二十九．六元，上漲至四十一．五元，整體均價上漲四成，創下今年以來新高，以九層塔漲幅達四倍最多，每公斤逼近二百元，甘藍初秋漲了近一半，每公斤從二十八．三元漲到四十二元，土白菜則上漲一倍多，每公斤從二十七．二元漲為七十三．五元。

雨連下1個月 下週起復耕

梓官農會推廣部主任蔣進叁表示，蔬菜專區面積三百五十公頃，其中葉菜類八十公頃，夏天只種二十公頃，高雄連下一個月雨，目前只剩下五公頃，由於午後雷陣雨頻繁，農民擔心泡水損害，這兩天陸續採收蔬菜，一旦颱風逼近，才會搶收蔬菜。

蔣進叁指出，其餘十五公頃進行災後復耕，種植空心菜只需二十天會收成，菜價預估十多天後回穩，但若颱風來襲造成影響，復耕時間將被迫延長。農業局表示，本週適逢山竹颱風來襲，預估雨勢減緩後，下週起復耕三週，菜價大約九月底至十月初回穩。