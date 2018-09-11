〈南部〉管線末端復水慢惹怨 水公司換管

2018-09-11

兩千萬元 解決管線末端水荒

〔記者陳彥廷／屏東報導〕上週的屏東沿海自來水停水事件引發東港、新園兩鄉鎮不滿，因十月底東港地區將展開迎王祭典，立委莊瑞雄擔憂屆時若停水恐引發更大民怨，協調自來水公司斥資兩千萬元，更換更大管徑的水管解決管線末端易缺水問題。

屏東沿海鄉鎮自來水源來自牡丹水庫，水經竹坑加壓站送百公里到東港、新園，但因管線太長易壓力反饋致老舊水管破裂，一個月已破了兩次，上週破管後雖修復，但東港、新園復水時間不斷延遲、跳票，居民週六包圍東港營運站要求水公司復水。

東港鎮的盛漁、豐漁、興漁、鎮海及嘉蓮等五個里，平時水壓就低，屢發生缺水或停水。立委莊瑞雄指出，十月底東港、琉球及南州將輪番展開迎王，用水勢必大增，若屆時再發生此情形，在地人在祭典期間除極大不便，更是款待神明、香客的大不敬。

加大管徑 東港迎王祭供水無虞

他說，水公司原規劃的改善方式都要到年底，緩不濟急，協調水公司將主管直徑提昇二倍至四百公釐，並再新增兩百公釐水管連結管網，讓東港水壓較低的五個里從末端變成主管網區，配合東港加壓站增設閥栓調節水壓，儘量讓東港全鎮的供水無虞。

此外，水公司承諾潮新淨水場十月底就會進場支援東港及新園的水量，並改善送往瓶頸處的管線口徑也將加大，年底亦有三座台糖水井及甘棠門淨水場等工程為新園鄉供水。