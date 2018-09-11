〈南部〉東大設原民專班 培訓長照生力軍

2018-09-11

〔記者黃明堂／台東報導〕為配合政府推動長照2.0政策及培育原住民照護人才，台東大學新學年增設「高齡健康與照護管理原住民專班」，首屆有廿七位學生，接受完整的大學教育，將成為地方長照生力軍。

台東縣內照護機構缺乏照顧人力，雖然縣府開辦照顧服務員培訓班，仍不敷所需。東大招收原住民高中職生，讓在地原住民學生在家鄉升學，減輕家計負擔，四年後可取得大學學歷，投入長照就業市場。

融合學理、實際 可回部落服務

東大表示，高齡健康與照護管理原住民專班師資包含台東大學各學院專任教師、馬偕台東分院、東基附設迦南護理之家的專職醫護人員，加強實務、學理上的融合應用，學生在學校與實習場域能夠學到知識與經驗，回到部落也能確實幫助到需要照顧的長輩。

協助學生考照 增加就業機會

此專班培養專業知識、技術能力，並以馬偕醫院、東基迦南護理之家進行實習場域合作，未來專班學生可就近實習，將實作科目與地方健康促進或長照機構單位結合，並由專班協助學生考照，增加原住民就業機會。

除了東大專班，有五十三年歷史的東區職訓中心，已在今年四月由聖母醫院活化為「高齡友善的綠色照護園區」，開辦居家服務員訓練課程，設置考場，讓居服員不必奔波外縣市考照，也是培訓地方長照人力的重要基地。