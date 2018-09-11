〈南部〉南市整治「吃人路」 鎖定老舊箱涵補強

2018-09-11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市最近「吃人路」意外事故頻傳，從機車到卡車甚至吊車，「胃口」愈來愈大。代理市長李孟諺昨在議會答詢時表示，市府將針對老舊箱涵補強更新及利用透地雷達檢測防範。其中，長榮路、安平五期地區等路段，以及發生過意外的道路將優先檢測、改善。

市議員呂維胤在市政總質詢指出，近來台南「吃人路」意外事故頻傳，讓市民提心吊膽，擔心騎車、開車再度發生意外，究竟問題出在哪？市府相關單位應重新建立驗收機制，為用路人把關，同時即刻檢測老管線路段、時常破洞路段及車流量眾多路段等，確保用路人安全。

安平五期近海 箱涵鋼筋易腐蝕

李孟諺表示，路面發生大型坑洞和路面施工品質沒有關係，主要是因老舊管線破損，在豪大雨沖刷後土質流失。市府將針對容易發生崩塌的路段，以透地雷達檢測，如確認有孔洞，會先以低壓灌漿方式穩固地基，由於全面道路檢查曠日廢時，將優先檢查曾發生大型坑洞的道路及車流量較大的重要路段。

長榮路箱涵已用40年 優先檢查

他說，安平五期地區箱涵老舊，且靠近海邊，地下箱涵在海水浸泡下，鋼筋易裸露、腐蝕；長榮路地下箱涵已四十年，這些老舊箱涵將列為優先檢查路段，並請水利局針對老舊箱涵更新補強。

工務局長蘇金安表示，豪大雨後道路產生的小坑洞，主要是因道路老舊，或因瀝青混凝土受大量雨水滲入而黏度減低，致沖刷流失。工務局強調，一般市區道路瀝青鋪設厚度為五至八公分，施工品質沒有問題。