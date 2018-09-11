〈南部〉力推電競 陳其邁承諾設產業園區

2018-09-11

電競界大咖、在地戰將相挺

〔記者葛祐豪／高雄報導〕電競產業被視為台灣下一個熱門產業，民進黨高雄市長參選人陳其邁昨發表電競政策，允諾當選後，將在亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區；國民黨高雄市長參選人韓國瑜也表示會全力發展電競運動相關產業。

電子競賽崛起才短短十年，全球觀眾數在二○一六年已超越ＮＢＡ，來到驚人的三．八五億人次，營收總額達到一○七八億美元。今年十一月將在高雄舉行的第十屆「ＩＥＳＦ世界電競錦標賽」，將台灣推上國際電競賽事的舞台，也是高雄衝刺電競產業的契機。

陳其邁昨天在電競界大咖、在地電競戰將陪同下，發表電競政策。身兼中華民國電競協會理事長的立委鄭寶清表示，陳其邁與他共同在立院推動運動產業發展條例條文修正，將電競納入運動產業，讓電競選手可比照運動項目，享有國家隊選拔、培訓、賽事以及國光獎章等資源。

台灣電競協會理事長、知名台語歌手施文彬說，陳其邁看到電競的未來性，期待他當選後，多辦賽事，讓高雄電競超越台北。

提六大主張 培育人才及產業鏈

高雄樹德科大動畫與遊戲設計系暨電競學程主任蘇中和表示，樹德科大及立志中學，是全台唯二設有電競科系的學校，未來希望學校與高市府更密切合作，培育高雄在地戰隊及電競產業。

陳其邁則提出六大電競主張：一、亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區。二、盤點利用市府閒置空間，招商引資，提供租金減免。三、發展一條龍完整的電競產業鏈，建置電競品牌館。四、結合流行音樂、動漫等文化產業，吸引電競周邊產業，帶動觀光發展。五、電競人才培育，扎根學歷教育、職業教育。六、爭取大型電競賽事並建立在地戰隊，打造高雄成為國際電競城市。

韓國瑜也強調，他當選市長以後，將成立青年局，協助年輕人就學、就業、創業及住宅等問題，青年局未來的重點工作便包括為高雄市打造出電競高手。

韓國瑜表示，高雄市的大專院校與高中職都有電競相關科系，他將在高雄市全力發展電競運動的相關產業，打造電競產業鏈，並在高雄市舉辦常態性的國內、國際賽事。