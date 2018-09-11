〈台北都會〉姚指丁「沒指望」 丁說姚「要花力氣追上」

2018-09-11

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨市長參選人姚文智昨天說，市長柯文哲拿走藍營的票，不會比拿走綠營的票少，指國民黨市長參選人丁守中「沒指望」，當前趨勢就是「綠的回流，藍的沒有動」，「丁守中衝不上去」。對此，丁守中受訪時大笑三聲說，姚恐怕還要花很大的力氣追上；丁也說，自己跑基層感受到民心思變，想看見北市有更多建設，變得更繁榮，有信心贏得勝利。

姚文智昨天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，廣告時間周詢問姚，若是姚丁同時都打柯，對誰有利？姚表示，討論市政才對自己有利，其實柯拿走的藍營票，不比拿走綠營的票少，「丁守中沒指望」。他認為，現在趨勢是「綠的回流，藍的沒有動」，「丁守中衝不上去」。

姚文智分析，在三足鼎立情況下，期待自己往上衝、丁守中持平、柯文哲下降；他說，討厭民進黨的票早就都在丁那裡，但柯拿走的藍營票，不會回流到丁身上，丁曾被形容成是在打「佛系選舉」，趨勢就是丁會緩步下滑。周詢問，有信心叫「三足鼎立」，而非「兩大一小」？姚說，目前自己當然落後，但一定會再努力。

談到選情，姚表示，他預期未來將會達到三強鼎立的局面，因此不擔心會有棄保效應，目前他自己是「倒吃甘蔗」，民調逐步上升。姚受訪有媒體詢問，民調從原先五％到近日的十五％，姚也說，還是會不斷努力，目前看到綠營支持者不斷回流，自己後勢看漲。