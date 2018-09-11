〈台北都會〉廉政透明公約 柯私人行程規避登錄挨批

2018-09-11

柯與政商界人士會面未登錄

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲上任後推「台北市政府廉政透明公約」，其中一點是「首長行程一律登錄列管備查」，強制要求到府任職首長簽署。但市議員徐弘庭昨下午於議會市政總質詢指，柯跟前總統李登輝等政商界人士至少有十次會面沒有登錄。柯答詢時語塞，指私人行程不用登錄，公約精神是列管備查；徐批評，柯違背自己主張的公開透明、正直誠信；如首長以私人行程規避登錄，那跟過去有何兩樣，還講什麼改變成真。

徐弘庭指出，柯文哲八月九日見李登輝，行程沒登錄，當天登錄行程只有南門市場、廣慈博愛院。另外，今年五月一日在木柵農會跟民進黨秘書長洪耀福、前台北市黨部主委黃承國及民進黨高層碰面；六月十九日拜會立委王金平，或過去與民進黨前主席姚嘉文、遠雄企業團董事長趙藤雄會面，都沒登錄。

柯：登錄公開行程 列管備查

柯文哲頻低頭看手機，語塞說「我想想看」、「奇怪了這」。徐弘庭接著質疑，柯文哲兩度和蔡英文密會，甚至和建商討論囤房稅，過去與和碩董事長童子賢、富邦集團董事長蔡明忠、三創代表見面，也沒登錄。柯文哲解釋，登錄的是公開行程，私人行程不用登錄，像他去拜訪高中同學也沒登錄；他平常沒在看首長行程，這是列管備查，有問題發生時要拿得出來。

議員：如何分辨私人行程與否

徐弘庭質疑，誰來分辨首長行程是私人還是公開？是誰來裁奪、有沒有統一標準？柯文哲回應，「我們的行程全部都有登錄、我個人都有，廉政公約精神是列管備查。」雖然目前有五十八位台北市政府首長簽公約，但徐質疑還有存在必要嗎？豈料，柯回應，「有，我有以身作則。」

記者查閱舊新聞發現，柯文哲四年前要求首長簽公約，還說如果不同意，就不要來，但並未說明私人行程要不要登錄，開了一道後門。