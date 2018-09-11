〈台北都會〉近百處淹水說「還好」 姚批柯事不關己

2018-09-11

〔記者周彥妤／台北報導〕市長柯文哲曾說，北市時雨量七十八毫米以下不會淹水，但八日不少地方雨量未達標仍照淹。據民進黨市長參選人姚文智競選辦公室統計，北市道路有高達九十六處未達標還是淹；姚籲柯要向市民交代清楚，不要故作事不關己樣，「說還好是什麼意思？你是市長欸！」

姚：柯應向市民交代清楚

對於外界質疑治水破功，台北市長柯文哲說，本來北市時雨量逾七十八．八毫米就可能淹水，八日下到一百多，「還可以承受，大概還好啦。」

姚文智認為，這次淹水與外水無關，而是內水問題，是市區水土保持問題，換言之，就是整個市區排水出問題；他也批柯推動海綿城市，執行率明明只有○．六％，卻以小放大不斷宣傳。

姚文智說，八日北市只有兩小時時雨量超過七十八毫米，而日前南部暴雨則動輒六小時。他說，目前相關資訊都沒公開，只能「上窮碧落下黃泉」，蒐集各種通報資料發現，北市當天一六六處淹水，扣除民宅後，道路有一三四處，其中卻有九十六處時雨量在七十八毫米以下還是照淹，比例高達四分之三。

姚強調，九十六處未達標照樣難逃淹水，就是代表柯文哲的說法破功，盼柯向市民說明，而不是像旁觀者，事不關己的樣子，「說還好，還好是什麼意思？你是市長欸！」

他呼籲市府盡快公開相關資訊，並說明各處淹水原因，包括捷運東門站、忠孝東路四段、基隆路為何變「基隆河」、以及西門町人孔蓋為何爆噴。他重申，面對極端氣候，大家要謙卑、尊重專業，告訴市民怎麼做，絕非丟出一句「還好啦」的話。