〈台北都會〉強打都更三箭 侯友宜訪板橋舊社區

2018-09-11

〔記者李雅雯、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天到板橋區百壽里、介壽里座談都更議題，他強打「都更三箭」政見，表示當地是板橋區的黃金地段，但屋齡約五十年，當選後將列為推動都更的重點區域；對於都更過程可能遇到的住戶歧見，他強調，會用執行力、協調力和魄力來協助解決。

侯友宜的「都更三箭」政策，第一箭是捷運蓋到哪裡、都更做到哪裡；第二箭是交通主要幹道兩側的老舊房屋都更、調高基準容積；第三箭是針對危險老舊建築都更，從寬認定危險老舊建築物。

鼓勵百壽里、介壽里推動都更

侯友宜表示，負責任的市長就是要創造安居樂業的環境，他鼓勵百壽里、介壽里「沉默的聲音站出來說話」，政府會協助溝通住戶之間的歧見，他擔任刑警數十年，再到警大校長、警政署長和七年的副市長，他有協調力、執行力和魄力，是會做事的人。

侯友宜昨天也到新莊區參拜宮廟，他表示，向媽祖祈求保佑地方平安度過豪雨侵襲，新北要增加快速反應能力，強化「透水」與「保水」的海綿都市規劃，才有能力面對極端型氣候。

對於對手蘇貞昌批評不敢辯論、只會躲在幕僚背後噴口水，侯友宜受訪說，他首次參選，完全沒經驗，不像老縣長參加過Ｎ次選舉，很有經驗也很會選舉，他已經花了半年多時間在各地發表行動政見，也透過網路讓民眾清楚知道，「我靠兩隻腿跟市民博感情。」

對於蘇貞昌提出的「大匠博覽會」，要打造鶯歌為工藝首都，侯友宜評論說，新北市已經有很多在國際舞台上發光發熱的活動，包括歡樂耶誕城、獲得銀認證的萬金石馬拉松等，鶯歌陶博館的國際交流也非常密切，市府積極爭取的原住民博物館，沒想到在中央改朝換代後竟然被「收回去」。