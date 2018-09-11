〈台北都會〉打造工藝城市 蘇貞昌推大匠博覽會

2018-09-11

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，上任後將推動全國首創的「大匠國際博覽會」，網羅各領域的優秀匠師，結合在地與國際，串聯產銷平台，並推動設計工藝、營造美學城市，將新北市打造為世界級的工藝城市。

網羅各領域優秀匠師 發揮長才

蘇貞昌說，台灣在各個領域有很多傑出的「大匠」，像陶瓷、皮革、玻璃等，可惜缺乏演出舞台，他擔任台北縣長時興建鶯歌陶瓷博物館、打造陶瓷老街，並舉辦鶯歌陶瓷嘉年華，每年吸引兩百萬觀光人次，讓鶯歌陶瓷被世界看見；他舉例說，美國芝加哥的「全美工藝博覽會」涵蓋家具、玻璃、首飾、木工等十二類工藝品項，日本松本市的「工藝五月」也有各種工藝類型，都讓大匠發揮長才。

他表示，他以過去的執政經驗保證，並借鏡國外成功經驗，上任後推動「大匠國際博覽會」，不侷限於鶯歌陶瓷，例如三重區有「黑色聚落」的另一種產業型態，博覽會將遍布全市，打造「一鄉鎮一特色2.0」，為大匠們安排好舞台、演出精彩。

蘇貞昌昨天參加樹林區濟安宮理監事座談會，他表示，擔任縣長整治土城、樹林、汐止、中永和等多處水患，會做事的能力至今獲得許多市民的肯定及懷念，他現在推出的老人假牙補助、垃圾袋降價等都被對手反對，他酸對手過去七年不做事，既然無心市政，「不要期待、不用等待，直接換人比較快！」

有關辯論議題，蘇貞昌批評說，不敢面對選民也不討論政策，老是躲在後面酸言酸語，一方面是對政策心虛，一方面是對選民的傲慢。

他並表示，他很會治理城市，不是很會選舉，這就是許多市民對他當年執政有很深的印象、對他參選有很高期待的原因，因為市民希望的是「會做事」的市長。